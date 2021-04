Lacrime e commozione a Canzone Segreta, sorpresa inaspettata per Serena Rossi: “Grata per tutto. Sto morendo” (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutosorpresa inaspettata per Serena Rossi durante la penultima puntata di Canzone Segreta, in onda ieri in prima serata su RaiUno. Dopo l’uscita di Orietta Berti, la conduttrice è stata invitata dall’attrice Christiane Filangieri a sedersi sulla poltrona bianca destinata agli ospiti. Entra la cantante e amica di Serena Rossi, Tosca che intona una versione intima ed emozionante di “Io che non vivo senza te”, la Canzone dell’artista napoletana e del compagno Davide Devenuto. Durante l’interpretazione, entrano gli zii, la sorella Ilaria e i genitori della conduttrice. Serena si commuove e fa emozionare tutti in studio. Alla fine del brano d’amore, sale sul palco anche il compagno Davide, con ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoperdurante la penultima puntata di, in onda ieri in prima serata su RaiUno. Dopo l’uscita di Orietta Berti, la conduttrice è stata invitata dall’attrice Christiane Filangieri a sedersi sulla poltrona bianca destinata agli ospiti. Entra la cantante e amica di, Tosca che intona una versione intima ed emozionante di “Io che non vivo senza te”, ladell’artista napoletana e del compagno Davide Devenuto. Durante l’interpretazione, entrano gli zii, la sorella Ilaria e i genitori della conduttrice.si commuove e fa emozionare tutti in studio. Alla fine del brano d’amore, sale sul palco anche il compagno Davide, con ...

