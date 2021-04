Inter | con Zhang in arrivo prestito ponte e socio Usa

Advertising

pisto_gol : La vulgata del momento è “l’Inter di A.Conte fa solo contropiede”Ma i dati statistici dicono che è seconda (dopo l’… - capuanogio : ?? La #Juventus ha contattato il #Psg per uno scambio #Dybala #Icardi e si vedrà anche con Wanda Nara. Ma all’orizz… - FcInterNewsit : Altobelli: 'Se l'Inter gioca male con questi numeri, le altre devono andare a Lourdes' - danilo198108 : @pap1pap È sempre stato così è io credo che zhanh junior si sta prendendo l'inter con un socio da solo senza il padre di mezzo - selfie_gleba : RT @NicoSchira: Dopo Lautaro Martinez altra rottura eccellente in casa #Inter: Marcelo #Brozovic si separa dallo storico agente Miroslav Bi… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter con

...da Andrea Bonattiun 4 - 4 - 2 così disposto dal primo minuto: Garofani; Leo, De Winter, Nzouango, Ntenda; Soulé, Barrenechea, Miretti, Iling - Junior; Sekulov, Chibozo. Diretta/Spal ...... anche il Milan arriva da un pareggio contro la Sampdoria che rende la rincorsa scudetto all'... un Milan incostante nell'ultimo periodo come dimostra il pareggiola Sampdoria in una partita ...La delicata stagione dell’Inter per quanto riguarda gli assetti societari potrebbe essere arrivata a un punto di svolta. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, a breve dovrebbe ...Milan, Saelemaekers torna in attacco. Juve, Demiral affianca De Ligt in difesa. Lazio, Caicedo con Immobile Inter con il rientro di Brozovic e la conferma di Eriksen a centrocampo. Tra i bianconeri Dy ...