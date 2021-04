incostieraamalfitana it omaggia Stefano D’Orazio

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 10 aprile 2021) La lunga lista degli ospiti della quindicesima edizione di ...it Festa del Libro in Mediterraneo, come ci annuncia il direttore organizzativo Alfonso Bottone, si apre con il regista Jesus Garces Lambert, a cui l’Associazione Maiori Film Festival consegnerà il Premio “speciale” Roberto Rossellini@Maiori. Nel nome del padre del “neorealismo” italiano che, a Maiori e in Costiera Amalfitana, girò alcune delle sue pellicole più famose, il sodalizio, presieduto dall’operatore turistico Luigi Ferrara, che attraverso il “Premio Internazionale Roberto Rossellini” ha permesso a giovani studenti di cinema e registi esordienti di realizzare cortometraggi in piena libertà espressiva, premierà un “narratore di natura”, come è stato appunto definito Jesus Garces Lambert. Il regista, che la rivista di economia Forbes Magazine nel 2018, anno in cui conquistava il ...