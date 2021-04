Gregoretti: Salvini, 'a differenza di altri che non ricordano fare ministro comporta oneri' (Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr. (Adnkronos) - "Spero che il 14 maggio si chiuda qua. Quando facevo il ministro, a differenza di altri che non ricordano, erano oneri e onori. Se vuoi fare una vita tranquilla fai altro. Se vuoi combattere la mafia, la camorra, la 'ndrangheta, gli spacciatori e gli scafisti sai che corri qualche rischio". Così Matteo Salvini prima di lasciare l'aula bunker di Catania. Il prossimo 14 maggio il gup Nunzio Sarpietro deciderà se rinviare a giudizio o dichiarare il non luogo a procedere per l'ex ministro accusato di sequestro di persona. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr. (Adnkronos) - "Spero che il 14 maggio si chiuda qua. Quando facevo il, adiche non, eranoe onori. Se vuoiuna vita tranquilla fai altro. Se vuoi combattere la mafia, la camorra, la 'ndrangheta, gli spacciatori e gli scafisti sai che corri qualche rischio". Così Matteoprima di lasciare l'aula bunker di Catania. Il prossimo 14 maggio il gup Nunzio Sarpietro deciderà se rinviare a giudizio o dichiarare il non luogo a procedere per l'exaccusato di sequestro di persona.

