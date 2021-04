GP di Le Mans: anche nel ‘21 sarà a porte chiuse (Di sabato 10 aprile 2021) Lo scorso ottobre è stata ufficializzata la presenza anche nella stagione 2021 del GP di Le Mans. Gli organizzatori d’accordo con la Dorna hanno chiesto e ottenuto che si disputasse a maggio per garantire l’ingresso ad almeno 5 mila spettatori al giorno. Il gran premio francese sarebbe così uno dei pochi a disputarsi con la presenza del pubblico in questo 2021. Le ultime restrizioni imposte dal governo francese per contrastare la pandemia da Covid-19 tuttavia sembrerebbero dover costringere gli organizzatori a ripensare l’appuntamento del 14/16 maggio a porte chiuse. La MotoGP alle prese con il problema calendario Stilare il calendario ufficiale per la stagione 2021 è stato molto complicato e ha necessitato di una stretta collaborazione tra organizzatori e Dorna. Purtroppo considerata l’evoluzione della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 aprile 2021) Lo scorso ottobre è stata ufficializzata la presenzanella stagione 2021 del GP di Le. Gli organizzatori d’accordo con la Dorna hanno chiesto e ottenuto che si disputasse a maggio per garantire l’ingresso ad almeno 5 mila spettatori al giorno. Il gran premio francese sarebbe così uno dei pochi a disputarsi con la presenza del pubblico in questo 2021. Le ultime restrizioni imposte dal governo francese per contrastare la pandemia da Covid-19 tuttavia sembrerebbero dover costringere gli organizzatori a ripensare l’appuntamento del 14/16 maggio a. La MotoGP alle prese con il problema calendario Stilare il calendario ufficiale per la stagione 2021 è stato molto complicato e ha necessitato di una stretta collaborazione tra organizzatori e Dorna. Purtroppo considerata l’evoluzione della ...

Advertising

eryslash : @Neuro_Mans @fanpage Glossario non corretto, gay è assolutamente utilizzato anche da ragazze o persone non-binarie. - Neuro_Mans : @quandalar @AlRobecchi Non è così. Chi è iscritto all'ordine esercita una professione sanitaria, in quanto operator… - mans_martha : RT @LoredanaRiccard: Quanti di voi guardando #BirZamanlarKibris le viene in mente quanto successo alle porte di casa nostra,nella ex Jugosl… - mans_martha : RT @MariaDAmbra10: anche le bimbe sono bravissime #BirZamanlarKibris - mans_martha : RT @DUECUORI3: Serkan anche stasera mi hai rubato il cuore #BirZamanlarKibris -