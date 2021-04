Giro dei Paesi Baschi 2021, David Gaudu: “Sono contentissimo per questa vittoria, Roglic ha svolto un ruolo fondamentale nel mio successo” (Di sabato 10 aprile 2021) David Gaudu ha conquistato l’ultima frazione del Giro dei Paesi Baschi 2021, la quale si concludeva in vetta all’erta di Arrate. Il corridore transalpino, uno dei grandi protagonista di questa giornata che ricorderemo a lungo, ha seguito l’attacco da lontano di Primoz Roglic ed è andato al traguardo insieme allo sloveno. I due, una volta giunti alla meta, si Sono spartiti tappa e maglia. Per David Gaudu questa è la seconda vittoria stagionale dopo il trionfo alla Faun-Ardèche Classic. Chiaramente, però, questo successo ha tutt’altro sapore poiché ottenuto battendo il gotha del ciclismo mondiale. Il corridore della Groupama-FDJ, inoltre, grazie ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021)ha conquistato l’ultima frazione deldei, la quale si concludeva in vetta all’erta di Arrate. Il corridore transalpino, uno dei grandi protagonista digiornata che ricorderemo a lungo, ha seguito l’attacco da lontano di Primozed è andato al traguardo insieme allo sloveno. I due, una volta giunti alla meta, sispartiti tappa e maglia. Perè la secondastagionale dopo il trionfo alla Faun-Ardèche Classic. Chiaramente, però, questoha tutt’altro sapore poiché ottenuto battendo il gotha del ciclismo mondiale. Il corridore della Groupama-FDJ, inoltre, grazie ...

