Giorgetti come Fini. I fedelissimi del Capitano temono il complotto: "Matteo, quello ti frega…" (Di sabato 10 aprile 2021) Nella Lega pare che gli spifferi contro Giorgetti stiano diventando cicloni. Ne scrive Il Foglio, sostenendo che i fedelissimi del Capitano gli sussurrano all'orecchio un avvertimento: "Guarda Matteo che Giorgetti sta facendo come Fini. E indovina chi è Berlusconi?". I due si parlano poco, anzi per niente. Il Foglio: Salvini e Giorgetti ormai non si parlano più "Rapporti ridotti al minimo – scrive Il Foglio – ambasciatori in azione, rispettive curve ben schierate. Dispetti e sgambetti, veleni & veline. Una separazione che è anche comunicativa: Matteo Pandini è rimasto a portare la voce del Capitano e Iva Garibaldi ora è in Via Veneto e maneggia i pesanti silenzi del ministro dello Sviluppo economico. Tutti i non ...

