GFVip | Rosalinda Cannavò | “Delusa Toccata in un punto debole”

(Di sabato 10 aprile 2021), archiviato il suo percorso al, ora vive a Milano e si gode la sua bella storia d’amore con Andrea Zenga. I due sembrano essere molto innamorati e felici, nonostante le critiche ricevute all’interno del reality show. Come procedono le cose con il figlio di Walter?CERCA CASA… MA NON CON ANDREA L'articolo

Advertising

l3enaklj826 : - adres32064685 : fleury freedom mobile oscar shaw rogers crtc #flames1stgoal #mondaythoughts #MondayMotivation #FallGuysSeason4… - 42loona : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - malfoyctrl : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - Shyne85587959 : RT @GFVIP2BestCast: Zenga che voleva palesemente dare la buonanotte a Dayane ed abbracciarla ma come vede Rosalinda fa una mezza tossetta e… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Rosalinda

DailyNews 24

e Zenga, dopo il Gf Vip un siluro a Mediaset...ad un appartamento più grande da condividere con(che dopo il Grande Fratello vip si è trasferita a casa di Andrea). "Ho cambiato identità". Dayane Mello, dramma personale dopo il: "...LEGGI ANCHE –> Dayane Mello a Live Non è la d’Urso, stoccata ad Oppini: “Figura di merd*” “Rosalinda è stata una persona con cui ho condiviso molto durante questo percorso al GF Vip. Ciò che mi piace ...Rosalinda Cannavò, una ex concorrente del GF Vip 5 ancora una volta ha fatto capire di essere un pò stufa di questa situazione. L’attrice siciliana in una sua nuova fotografia che ha condiviso tra le ...