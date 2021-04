Francesca Manzini, chi è: le curiosità sull’attrice e imitatrice (Di sabato 10 aprile 2021) Francesca Manzini, carriera e curiosità sulla 30enne romana: la gavetta dai villaggi al set con Carlo Verdone Francesca Manzini (foto Instagram)Insieme ad Alessandra Amoroso questa sera tra gli ospiti del serale di Amici c’è Francesca Manzini. Attrice, è nota soprattutto per le sue imitazioni. Tra le più riuscite certamente quella di Mara Venier, Sabrina Ferilli, Chiara Ferragni e Belen. Classe 1990 nelle sue attività può annoverare anche quella di conduttrice. Ha infatti affiancato Gerry Scotti in Striscia la Notizia il mese scorso. Amante del calcio (è tifosissima della Lazio), è nata a Roma e la sua fama è già abbastanza ampia tanto da partecipare agli ‘Amici dei Vip’, Amici Celebrities. Lo scorso anno invece per la Rai è salita sul palco di Tale e ... Leggi su ck12 (Di sabato 10 aprile 2021), carriera esulla 30enne romana: la gavetta dai villaggi al set con Carlo Verdone(foto Instagram)Insieme ad Alessandra Amoroso questa sera tra gli ospiti del serale di Amici c’è. Attrice, è nota soprattutto per le sue imitazioni. Tra le più riuscite certamente quella di Mara Venier, Sabrina Ferilli, Chiara Ferragni e Belen. Classe 1990 nelle sue attività può annoverare anche quella di conduttrice. Ha infatti affiancato Gerry Scotti in Striscia la Notizia il mese scorso. Amante del calcio (è tifosissima della Lazio), è nata a Roma e la sua fama è già abbastanza ampia tanto da partecipare agli ‘Amici dei Vip’, Amici Celebrities. Lo scorso anno invece per la Rai è salita sul palco di Tale e ...

