Filippo, le lacrime della Regina Elisabetta: 'E' stato la mia forza, tutti in debito con lui' (Di sabato 10 aprile 2021) il messaggio della dopo la morte del marito . 'È stato, molto semplicemente, la mia forza, è stato accanto in tutti questi anni e io, e tutta la sua famiglia e questo e molti altri Paesi, abbiamo con ... Leggi su leggo (Di sabato 10 aprile 2021) il messaggiodopo la morte del marito . 'È, molto semplicemente, la mia, èaccanto inquesti anni e io, e tutta la sua famiglia e questo e molti altri Paesi, abbiamo con ...

Advertising

mengoni_rules : RT @nomfup: Le lacrime per Filippo me le sto sparando tutte sulle prime - MarioManca : RT @nomfup: Le lacrime per Filippo me le sto sparando tutte sulle prime - sabrinacertoma : RT @nomfup: Le lacrime per Filippo me le sto sparando tutte sulle prime - nomfup : Le lacrime per Filippo me le sto sparando tutte sulle prime - JabbahJibbah : Studio aperto mi ha fatto piangere tutte le mie lacrime per il Principe Filippo. -