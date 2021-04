Endangered Species con Rebecca Romijn e Jerry O’Connell. Il trailer (Di sabato 10 aprile 2021) Lionsgate ha pubblicato un poster, un trailer e immagini del thriller d’azione diretto da MJ Bassett Endangered Species che segue la famiglia Halsey mentre fanno la loro vacanza da sogno in Kenya, prima che si trasformi in una disperata lotta per la sopravvivenza quando il loro furgone safari viene capovolto e loro sono perseguitati da un leopardo e da un feroce clan di iene. Chi compone il cast di Endangered Species? Il film è interpretato da Rebecca Romijn, Philip Winchester, Isabel Bassett, Michael Johnston, Chris Fisher e Jerry O’Connell. La trama Jack Halsey porta sua moglie, i loro figli adulti e un amico per una vacanza da sogno in Kenya. Ma mentre si avventurano da soli in un parco selvaggio, il loro furgone da ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 10 aprile 2021) Lionsgate ha pubblicato un poster, une immagini del thriller d’azione diretto da MJ Bassettche segue la famiglia Halsey mentre fanno la loro vacanza da sogno in Kenya, prima che si trasformi in una disperata lotta per la sopravvivenza quando il loro furgone safari viene capovolto e loro sono perseguitati da un leopardo e da un feroce clan di iene. Chi compone il cast di? Il film è interpretato da, Philip Winchester, Isabel Bassett, Michael Johnston, Chris Fisher e. La trama Jack Halsey porta sua moglie, i loro figli adulti e un amico per una vacanza da sogno in Kenya. Ma mentre si avventurano da soli in un parco selvaggio, il loro furgone da ...

