Emilio Fede ricoverato al San Raffaele: "Il suo fisico è provato" (Di sabato 10 aprile 2021) “Emilio Fede è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano”: a darne notizia è l’edizione online del quotidiano Il Messaggero, che definisce le sue condizioni “critiche”. “Ha 89 anni, il suo fisico è provato”, scrive la testata riportando le parole delle persone a lui vicine. L’ex direttore del Tg4 ha 89 anni e, secondo quanto riferito, al momento si trova sotto stretta osservazione dei medici: Lo scorso dicembre Emilio Fede aveva contratto il Covid. Era stato ricoverato a Napoli, al Covid residence dell’Ospedale del Mare. Si era successivamente ripreso. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 aprile 2021) “all’ospedale Sandi Milano”: a darne notizia è l’edizione online del quotidiano Il Messaggero, che definisce le sue condizioni “critiche”. “Ha 89 anni, il suo”, scrive la testata riportando le parole delle persone a lui vicine. L’ex direttore del Tg4 ha 89 anni e, secondo quanto riferito, al momento si trova sotto stretta osservazione dei medici: Lo scorso dicembreaveva contratto il Covid. Era statoa Napoli, al Covid residence dell’Ospedale del Mare. Si era successivamente ripreso.

