Donadoni: “Per lo scudetto non è finita, chi punta in alto deve guardare a chi sta davanti. Parma? Mi auguro si salvi” (Di sabato 10 aprile 2021) Roberto Donadoni, intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento del Milan e del Parma, due sue ex squadra alle quale il tecnico è rimasto legato, e che si affronteranno questo pomeriggio: “Nessuno poteva aspettarsi il Milan secondo a questo punto della stagione. Vanno riconosciuti i meriti a tutti, squadra, allenatore e società. Poi è normale che in ogni stagione, anche nelle migliori degli anni ruggenti, ci sia qualcuno che non rende per quanto ci si aspettava. Ma non penso a Tonali: questi mesi gli sono servite per capire come si vive in un club di tale importanza, l’anno prossimo sarà quello della sua affermazione. Ma credo che chi punta in alto deve farlo come si deve: il Milan pensi a chi gli sta davanti, per quanto complicato sia ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Roberto, intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento del Milan e del, due sue ex squadra alle quale il tecnico è rimasto legato, e che si affronteranno questo pomeriggio: “Nessuno poteva aspettarsi il Milan secondo a questo punto della stagione. Vanno riconosciuti i meriti a tutti, squadra, allenatore e società. Poi è normale che in ogni stagione, anche nelle migliori degli anni ruggenti, ci sia qualcuno che non rende per quanto ci si aspettava. Ma non penso a Tonali: questi mesi gli sono servite per capire come si vive in un club di tale importanza, l’anno prossimo sarà quello della sua affermazione. Ma credo che chiinfarlo come si: il Milan pensi a chi gli sta, per quanto complicato sia ...

