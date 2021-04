De Bruyne, unico e geniale: rinnovo scontato. E se ci fosse una clausola... (Di sabato 10 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di sabato 10 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

Gazzetta_it : La borsa di Pedullà: #DeBruyne, il rinnovo di un genio unico @alfredopedulla - nicolasalvi6 : 2/3 '#Foden è l'unico che non possiamo cedere, neanche per 500 milioni di €.' Presero #Guardiola in giro per almeno… - le0merk4 : @pepito2402 L’unico paragonabile a De Bruyne è Modric -