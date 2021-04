D’Aversa | “Il tempo per salvarci c’è | è chiaro che servono punti Ibra? Non so chiedete a lui”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 10 aprile 2021) Il tecnico del Parma, Roberto, ha commentato a Sky Sport la sconfitta per 3-1 subita con il Milan. Queste le sue parole: “La differenza tra primo e secondonon è dato solo dal cambio singolo ma dall’atteggiamento che è cambiato in tutta la squadra. Nel primotutta la squadra è stata timida, remissiva e non ha giocato da squadra che deve salvarsi a tutti i costi. Nel secondolo si è fatto ma non è bastato a portare a casa il risultato positivo nonostante si è giocato per gran parte del secondoin superiorità numerica. Nel primopiù che superiorità del Milan c’è stata superficialità nostra nel concedere due gol in maniera semplice. Chi vuole salvarsi non può concedere quei gol, soprattutto il secondo in cui concedi ripartenza. Una volta che ...