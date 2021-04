Covid: Salvini, ‘le mie critiche a Speranza? Sono qui per risolvere i problemi…’ (Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr. (Adnkronos) – “Le mie critiche a Speranza? Sono qui per risolvere i problemi non per criticare”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando delle critiche rivolte nei giorni scorsi al ministro Speranza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr. (Adnkronos) – “Le miequi peri problemi non per criticare”. Lo ha detto il leader della Lega Matteoparlando dellerivolte nei giorni scorsi al ministro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

