Covid: in lieve calo i nuovi casi, si allenta la pressione sugli ospedali (Di sabato 10 aprile 2021) AGI - In calo i casi di Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 17.567 i nuovi contagi rispetto ai 18.938 di venerdì. In diminuzione, però anche il numero dei tamponi (320.892 contro i 362.973 di venerdì) con la conseguenza di un tasso di positività in lieve rialzo al 5,5% (5,47% per la precisione), a fronte del 5,2% di venerdì. I morti sono 344 (venerdì 718, numero elevattismo che risente del ricalcolo dei decessi in Sicilia) e il totale delle vittime da inizio pandemia è di 113.923. Si conferma il calo della pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 27.654, con un decremento di 492 unità, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3.588, ovvero 15 in ... Leggi su agi (Di sabato 10 aprile 2021) AGI - Indiin Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 17.567 icontagi rispetto ai 18.938 di venerdì. In diminuzione, però anche il numero dei tamponi (320.892 contro i 362.973 di venerdì) con la conseguenza di un tasso di positività inrialzo al 5,5% (5,47% per la precisione), a fronte del 5,2% di venerdì. I morti sono 344 (venerdì 718, numero elevattismo che risente del ricalcolo dei decessi in Sicilia) e il totale delle vittime da inizio pandemia è di 113.923. Si conferma ildellasulle struttureere: i ricoverati con sintomi sono 27.654, con un decremento di 492 unità, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3.588, ovvero 15 in ...

Advertising

stanzaselvaggia : Il plasma non è la cura per il covid, non salva vite, gli eventi avversi sono risultati più frequenti nel gruppo ch… - sulsitodisimone : Covid: in lieve calo i nuovi casi, si allenta la pressione sugli ospedali - occhio_notizie : Covid, lieve calo della parcentuale positivi/tamponi in Campania. L'indice di positività passa dal 10,52% al 10.10%… - nabu65 : @iColomboA @carloalberto Esempio pratico: Zia 93aa salute di ferro, ha preso il Covid prima ondata conseguenza un l… - Borderline_24 : #Covid, in Puglia in lieve calo ma resta alta pressione su #Ospedali: 53% posti letto occupato… -