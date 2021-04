Calciomercato Inter, Zhang presto in Italia: il piano per il futuro (Di sabato 10 aprile 2021) Ma, come scrive la 'Gazzetta dello Sport', vuole ribadire il suo ruolo al posto di comando. Il prestito ponte in arrivo permetterà di concludere la stagione serenamente dal punto di vista finanziario,... Leggi su calciomercato (Di sabato 10 aprile 2021) Ma, come scrive la 'Gazzetta dello Sport', vuole ribadire il suo ruolo al posto di comando. Il prestito ponte in arrivo permetterà di concludere la stagione serenamente dal punto di vista finanziario,...

Advertising

infoitsport : Calciomercato Inter | scenario clamoroso | Dimissioni senza Lukaku! - _Zapatone17 : RT @cmdotcom: Atteggiamento da #Champions? #Conte si sta illudendo di nuovo, questa #Inter fa male al movimento - calciomercatoit : #Inter, #Zhang in arrivo a Milano per la festa scudetto e per il futuro: il piano di mercato con #Conte e #Marotta… - lukaku1908 : @MatteoBandit2 sono Luca calciomercato Inter. Non sono cosa sia successo ma al 100% io non ho tolto il follow. Ti l… - fabriziobocca1 : RT @calciomercatoit: #RassegnaStampa #10aprile - Gazzetta dello Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter, Zhang presto in Italia: il piano per il futuro Calciomercato Inter, il presidente Zhang atteso in Italia nei prossimi giorni: il numero uno nerazzurro rilancia, summit in vista e strategie L'Inter corre a marce forzate verso la conquista dello ...

Scamacca, la Juventus ha individuato l'attaccante del futuro Ci vorrà del tempo per far capire ai fan della Vecchia Signora che i ruoli tra Inter e Juventus si sono sovvertiti. I campioni (e gli scudetti) vanno a Milano, i giovani a Torino. Questo per larga ...

Atteggiamento da Champions? Conte sta sovrastimando la sua Inter Calciomercato.com Nainggolan e quella sete di riscatto a San Siro Un ritorno a Cagliari finora avaro di soddisfazioni: Radja Nainggolan avrà domani, contro l’Inter, la chance per dimostrare a Conte che ha sbagliato a lasciarlo partire. I tifosi rossoblù sperano in ...

Calciomercato Inter, ecco i 4 sogni di Marotta: nomi da brividi In casa Inter si progetta il futuro ... Un esperto assoluto in tema di calciomercato. Che bisogna conoscere, che bisogna saper fare. Fra i sogni del club c'è senza dubbio quello di provare a rendere l ...

, il presidente Zhang atteso in Italia nei prossimi giorni: il numero uno nerazzurro rilancia, summit in vista e strategie L'corre a marce forzate verso la conquista dello ...Ci vorrà del tempo per far capire ai fan della Vecchia Signora che i ruoli trae Juventus si sono sovvertiti. I campioni (e gli scudetti) vanno a Milano, i giovani a Torino. Questo per larga ...Un ritorno a Cagliari finora avaro di soddisfazioni: Radja Nainggolan avrà domani, contro l’Inter, la chance per dimostrare a Conte che ha sbagliato a lasciarlo partire. I tifosi rossoblù sperano in ...In casa Inter si progetta il futuro ... Un esperto assoluto in tema di calciomercato. Che bisogna conoscere, che bisogna saper fare. Fra i sogni del club c'è senza dubbio quello di provare a rendere l ...