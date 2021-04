Calcio | Cosmi | ‘partita regalata | non ci sono giustificazioni’

Leggi su ildenaro

(Di sabato 10 aprile 2021) La Spezia. 10 apr. (Adnkronos) – “Purtroppo sta diventando una consuetudine drammatica, perché è veramente un peccato sprecare tutto il lavoro fatto in settimana. Riusciamo a fare bene contro grandi avversari, riusciamo a far gol con una discreta facilità, però poi ne prendiamo. Oggi non cigiustificazioni, avevamo la possibilità di farne altri 8, poi l’abbiamoperché di questo si tratta, il pareggio sarebbe stato penalizzante, perderla è allucinante. Non lo meritavamo”. L’allenatore del Crotone, Serse, commenta così la sconfitta per 3-2 contro lo Spezia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.