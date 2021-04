AstraZeneca, ora spunta anche la sindrome da perdita capillare: ecco di che cosa si tratta (Di sabato 10 aprile 2021) Un nuovo “alert di sicurezza” per AstraZeneca, controlli per la sindrome da perdita capillare. Dopo i rari casi di trombosi, il vaccino torna sotto la lente del Comitato di farmacovigilanza Prac dell’Ema. Gli esperti Ue hanno «avviato una revisione». Lo scopo è valutare i dati relativi ad alcune “segnalazioni” proprio della patologia sindrome da perdita capillare, in persone vaccinate con il prodotto dell’azienda anglo-svedese. Nel database di EudraVigilance 5 casi di questo disturbo molto raro È caratterizzato da fuoriuscita di fluido dai vasi sanguigni che causa gonfiore dei tessuti e calo della pressione sanguigna». Lo spiega l’Ema in una nota. AstraZeneca e la sindrome da perdita capillare In ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 aprile 2021) Un nuovo “alert di sicurezza” per, controlli per lada. Dopo i rari casi di trombosi, il vaccino torna sotto la lente del Comitato di farmacovigilanza Prac dell’Ema. Gli esperti Ue hanno «avviato una revisione». Lo scopo è valutare i dati relativi ad alcune “segnalazioni” proprio della patologiada, in persone vaccinate con il prodotto dell’azienda anglo-svedese. Nel database di EudraVigilance 5 casi di questo disturbo molto raro È caratterizzato da fuoriuscita di fluido dai vasi sanguigni che causa gonfiore dei tessuti e calo della pressione sanguigna». Lo spiega l’Ema in una nota.e ladaIn ...

