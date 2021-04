Alvaro Morata, chi è l’attaccante in perenne bilico della Juventus? (Di sabato 10 aprile 2021) Una vita in perenne bilico per Alvaro Morata, attaccante attualmente in prestito alla Juventus dall’Atletico Madrid. Il bomber potrebbe non essere riscattato dalla Vecchia Signora: lo attende, a braccia aperte, il club madrileno. Ecco chi è il numero nove iberico dalla carriera movimentata. Attaccante dal buon fisico con ottimo senso del goal e della posizione capace, anche, di dialogare bene con i compagni di reperto. Queste caratteristiche fanno di Alvaro Morata il prototipo dell’attaccante moderno. Un talento cristallino il suo spesso non supportato perfettamente dalle tenuta mentale: difetta, infatti, un po’ di cattiveria. Una mancanza che, comunque, non pregiudica le grandi qualità atletiche e tecniche che la punta, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Una vita inper, attaccante attualmente in prestito alladall’Atletico Madrid. Il bomber potrebbe non essere riscattato dalla Vecchia Signora: lo attende, a braccia aperte, il club madrileno. Ecco chi è il numero nove iberico dalla carriera movimentata. Attaccante dal buon fisico con ottimo senso del goal eposizione capace, anche, di dialogare bene con i compagni di reperto. Queste caratteristiche fanno diil prototipo delmoderno. Un talento cristallino il suo spesso non supportato perfettamente dalle tenuta mentale: difetta, infatti, un po’ di cattiveria. Una mancanza che, comunque, non pregiudica le grandi qualità atletiche e tecniche che la punta, ...

Advertising

zazoomblog : Alice Campello Verissimo età figli Sanremo matrimonio Instagram e Alvaro Morata - #Alice #Campello #Verissimo… - AfricanoPublio : Morata sarebbe un'ottima riserva. Di più, in un grande club o in uno che ambisce a divenire tale, non può essere. M… - VelvetMagIta : Alvaro Morata e Alice Campiello a #Verissimo: “Lui stava malissimo e io ero incinta; è stato difficile” #VelvetMag… - zazoomblog : Alice Campello e Alvaro Morata la loro casa da sogno Le immagini incredibili - #Alice #Campello #Alvaro #Morata… - ValBazz : RT @juventibus: ??Ha già ampiamente superato lo score di Higuain dello scorso anno e quella doppia cifra nella voce 'assist' fa pendere l'ag… -