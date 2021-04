Alba Parietti su tutte le furie | “Ringrazia che non ti denuncio | sei il tipico sfigato”

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 10 aprile 2021)nel mirino degli haters: ecco cosa è successo di recente Dopo la chiusura anticipata di Live Non è la D’Ursoha più tempo libero. Tuttavia la soubrette piemontese è sempre un’opinionista di Domenica Live, tornata in diretta e in versione estesa dalla settimana scorsa. Nel frattempo, la madre dell’ex gieffino Francesco Oppini deve fare i conti con i cosiddetti leoni da tastiera che non la mollano un attimo. Nelle ultime ore la donna ha fatto sapere a tutti coloro che la seguono sui social network la sua intenzione di intraprendere delle azioni legali contro un detrattore che le darebbe tormento da tempo su Instagram. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha scritto la professionista in preda alla rabbia. La minaccia della soubrette piemontese al detrattore Per l’ennesima volta la soubrette ...