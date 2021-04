Wta Charleston 2021, l’ordine di gioco di sabato 10 aprile: programma e orari (Di sabato 10 aprile 2021) Il programma completo dell’ottava giornata del torneo Wta di Charleston 2021: ecco gli orari e l’ordine di gioco di oggi, sabato 10 aprile. Ad aprire le danze sul campo Althea Gibson sarà la sfida tra la tunisina Jabeur e la montenegrina Kovinic. A seguire andrà in scena la seconda semifinale. Di seguito il programma completo di oggi del torneo con orari italiani. l’ordine DI gioco DI sabato 10 aprile Campo Althea Gibson Dalle 18.45 (ora italiana) – Melichar/Schuurs vs Dabrowski/Muhammad A seguire – (12) Jabeur vs Kovinic A seguire – (1) Barty o Badosa vs (15) Kudermetova o Stephens A seguire – Gauff/McNally o Guarachi/Krawczyk vs Bouzkova/Hradecka ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Ilcompleto dell’ottava giornata del torneo Wta di: ecco glididi oggi,10. Ad aprire le danze sul campo Althea Gibson sarà la sfida tra la tunisina Jabeur e la montenegrina Kovinic. A seguire andrà in scena la seconda semifinale. Di seguito ilcompleto di oggi del torneo conitaliani.DIDI10Campo Althea Gibson Dalle 18.45 (ora italiana) – Melichar/Schuurs vs Dabrowski/Muhammad A seguire – (12) Jabeur vs Kovinic A seguire – (1) Barty o Badosa vs (15) Kudermetova o Stephens A seguire – Gauff/McNally o Guarachi/Krawczyk vs Bouzkova/Hradecka ...

