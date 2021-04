Whirlpool Napoli, i lavoratori tornano in piazza: Governo latitante. In 400 verso il licenziamento (Di venerdì 9 aprile 2021) Sulla vertenza Whirlpool il Governo è latitante: è necessario che sia convocato immediatamente il tavolo al Mise perché senza soluzioni i 400 lavoratori dello stabilimento campano saranno licenziati il primo luglio. È quanto affermano i sindacati, che hanno promosso un presidio a piazza Plebiscito a Napoli. “Dopo le molte promesse che si susseguono insieme ai cambi di Governo e di ministri ancora non c’è nessuna soluzione sul tavolo. Il Governo e il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti – afferma il segretario nazionale Fim Cisl Massimiliano Nobis – preferiscono parlare sui giornali che con il sindacato su ipotetiche soluzioni, di cui ad oggi oltre alle indiscrezioni giornalistiche non si conosce altro”. “Il Governo non ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 aprile 2021) Sulla vertenzail: è necessario che sia convocato immediatamente il tavolo al Mise perché senza soluzioni i 400dello stabilimento campano saranno licenziati il primo luglio. È quanto affermano i sindacati, che hanno promosso un presidio aPlebiscito a. “Dopo le molte promesse che si susseguono insieme ai cambi die di ministri ancora non c’è nessuna soluzione sul tavolo. Ile il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti – afferma il segretario nazionale Fim Cisl Massimiliano Nobis – preferiscono parlare sui giornali che con il sindacato su ipotetiche soluzioni, di cui ad oggi oltre alle indiscrezioni giornalistiche non si conosce altro”. “Ilnon ...

