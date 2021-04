Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2021 ore 15:30 (Di venerdì 9 aprile 2021) BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE MARCO CILUFFO AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE TRA GLI SVINCOLI Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE RIMANIAMO SULLA Roma FIUMICINO PRESTARE ATTENZIONE PER CHI PROSEGUE VERSO FIUMICINO INCENDIO SU SPARTITRAFFICO SIAMO ALL’ALTEZZA DELL USCITA INGRESSO NUOVA FIERA DI Roma SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA UN ALTRO INCIDENTE PER TAMPONAMENTO è SEGNALATO SULLA VIA PONTINA AL KM 60 CIRCA SIAMO IN LOCALITA’BORGO MONTELLO IN DIREZIONE DI LATINA SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA QUI SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA SITUAZIONE ANALOGA SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 aprile 2021) BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE TRA GLI SVINCOLIFIUMICINO E LA VIA DEL MARE RIMANIAMO SULLAFIUMICINO PRESTARE ATTENZIONE PER CHI PROSEGUE VERSO FIUMICINO INCENDIO SU SPARTITRAFFICO SIAMO ALL’ALTEZZA DELL USCITA INGRESSO NUOVA FIERA DISULLA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA UN ALTRO INCIDENTE PER TAMPONAMENTO è SEGNALATO SULLA VIA PONTINA AL KM 60 CIRCA SIAMO IN LOCALITA’BORGO MONTELLO IN DIREZIONE DI LATINA SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA QUI SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA SITUAZIONE ANALOGA SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E ...

