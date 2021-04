Un Letizia per lo sprint, la freccia che può cambiare il Benevento (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – AAA Cercasi velocisti per lo sprint finale. Gaetano Letizia è il profilo perfetto per rispondere all’annuncio. Il Benevento è a caccia di punti preziosi da mettere in carniere il prima possibile, e la gara contro il Sassuolo di lunedì sera rappresenta già una tappa importante per avvicinarsi al traguardo. Tra le note liete degli ultimi tempi il rientro del terzino di Scampia occupa un posto importante nei pensieri di Inzaghi, che dall’inizio dell’anno solare ha potuto schierarlo per soli 78 minuti complessivi. Da dimenticare, ma non certo per colpa sua, gli ultimi due. Entrato all’88’ della sfida con il Parma, Man non gli ha dato neanche il tempo di prendere posizione punendo Montipò con il gol del 2-2. Un rientro passato dunque in secondo piano, quello di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– AAA Cercasi velocisti per lofinale. Gaetanoè il profilo perfetto per rispondere all’annuncio. Ilè a caccia di punti preziosi da mettere in carniere il prima possibile, e la gara contro il Sassuolo di lunedì sera rappresenta già una tappa importante per avvicinarsi al traguardo. Tra le note liete degli ultimi tempi il rientro del terzino di Scampia occupa un posto importante nei pensieri di Inzaghi, che dall’inizio dell’anno solare ha potuto schierarlo per soli 78 minuti complessivi. Da dimenticare, ma non certo per colpa sua, gli ultimi due. Entrato all’88’ della sfida con il Parma, Man non gli ha dato neanche il tempo di prendere posizione punendo Montipò con il gol del 2-2. Un rientro passato dunque in secondo piano, quello di ...

LETIZIA BORGHESI, AROMITALIA VAIANO E UNA BORRACCIA CHE CONTINUA A FAR DISCUTERE

