Un incidente diplomatico

(Di venerdì 9 aprile 2021) Specie le visite ad alto livello internazionale, come quella compiuta in Turchia dalla presidente Ursula von der Leyen, sono precedute fa minuziose intese tra i responsabili del cerimoniale dello Stato ospitante e quello della delegazione ospitata, i cui capi ne possono ben vagliare il contenuto. Se la presidente von der Leyen in esordio di incontro era “in chiaro imbarazzo e stupita”, come riferisce la stampa, evidentemente non ha …peccato in eccesso di preventiva prudenza mancando di verificare le intese raggiunte in quel contesto per molti profili così delicato. Più serio è invece comunque l’accertamento, ai fini di un quadro esatto e completo dell’accaduto, su cosa abbiano concordato con i referenti turchi i funzionari dell’Unione Europea e l’ambasciatore della Ue in Turchia per assicurare parità di trattamento alla presidente von der Leyen ed alla Istituzione che ella ...