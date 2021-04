Trent’anni fa avveniva la tragedia del Moby Prince | oggi è ancora un mistero

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 aprile 2021) Costruito nel 1967 a Birkenhead, in Gran Bretagna, laera il traghetto acquistato dalla NavArMa nel 1986, o giù di lì. Lungo 131 metri e largo 20, aveva una capacità di carico di 1500 passeggeri: la notte del 10 aprile 1991 ce n’erano 141 a bordo. Da Livorno, il traghetto salpava per dirigersi ad Olbia, in Sardegna, dove però non arrivò mai, causa di quell’incendio provocato dallo scontro con la petroliera Agip Abruzzo. Erano le 22:25 quando sul canale 16 Vhf, il canale internazionale di chiamata e soccorso in mare, si sentiva “Mayday Mayday Mayday,, siamo in collisione ci serve aiuto!”, ma dall’altra parte nessuno in ascolto. Dallo scontro morirono 140 delle 141 persone a bordo: tra equipaggio e passeggeri, il mozzo napoletano Alessio Bertrand, 23 anni, fu l’unico superstite, ritrovato un’ora e ...