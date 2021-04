Traffico Roma del 09-04-2021 ore 08:30 (Di venerdì 9 aprile 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovate d’ascolto sul Raccordo Anulare rallentamenti e code a tratti per Traffico intenso in carreggiata interna tra la diramazione Roma sud e via Pontina in carreggiata esterna rallentamenti tra Parco dei Medici e via Ardeatina sul tratto Urbano dell’a24 code a tratti dal raccordo la tangenziale est In quest’ultima direzione Traffico intenso Anche sulla tangenziale est con rallentamenti in direzione Foro Italico Davide Italia via Salaria e a seguire poi su via del Foro Italico fino a via dei Campi Sportivi anche sulle altre principali vie di accesso a Roma il Traffico in aumento lentamente in particolare ovviamente in direzione Roma Centro sulla sveglia dal raccordo la circonvallazione Cornelia sulla Cassia della Giustiniana fino a via ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovate d’ascolto sul Raccordo Anulare rallentamenti e code a tratti perintenso in carreggiata interna tra la diramazionesud e via Pontina in carreggiata esterna rallentamenti tra Parco dei Medici e via Ardeatina sul tratto Urbano dell’a24 code a tratti dal raccordo la tangenziale est In quest’ultima direzioneintenso Anche sulla tangenziale est con rallentamenti in direzione Foro Italico Davide Italia via Salaria e a seguire poi su via del Foro Italico fino a via dei Campi Sportivi anche sulle altre principali vie di accesso ailin aumento lentamente in particolare ovviamente in direzioneCentro sulla sveglia dal raccordo la circonvallazione Cornelia sulla Cassia della Giustiniana fino a via ...

Agenzia_Dire : Alcuni manifestanti si stanno recando a #Roma per partecipare alla giornata di mobilitazione indetta dal sindacato… - LuceverdeRoma : ? #Roma #Traffico - Tangenziale Est ?? Rallentamenti tra Bivio A24 e Salaria > Stadio #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ???? #Roma #Traffico ?? Viale Oceano Atlantico da via Cristoforo Colombo a via Laurentina ?? Via Laurentina tra vi… - LuigiMarcellin3 : Non si possono chiudere le uscite del #GRA da venerdì mattina per causa della #FormulaE . C'è gente che lavora e no… - StaffAmbiente : Roma sud, caos traffico per la formula E. Raggi vergogna!!!!! Altro che ecologia tanto smog in piu^!!!!!! -