Tina Cipollari ancora assente a Uomini e Donne, un dettaglio preoccupa i fan (Di venerdì 9 aprile 2021) Le ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda negli scorsi giorni hanno allarmato i fan. Nello studio, si avvertita, più forte che mai, l'assenza di Tina Cipollari. Celebre opinionista del programma targato Maria De Filippi, in molti si sono chiesti cosa si nasconda dietro l'improvvisa scelta di non presentarsi in studio. Contrasti con … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

