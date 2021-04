The Nevers, “Buffy Steampunk” che funziona anche senza Josh Whedon (Di venerdì 9 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=gs-ODufnJ8Y Una delle serie più attese dell’anno, The Nevers è scritta, prodotta e diretta dal Joss Whedon di Buffy l’ammazzavampiri, di Firefly, di Dollhouse, degli Avengers e di Justice League. La prima metà di una stagione composta di dodici episodi arriva in contemporanea con gli Usa su Sky Atlantic e Now il 12 aprile e, sebbene lo sceneggiatore si sia dimesso dal progetto a metà della produzione, The Nevers resta un’opera distintiva della sua firma, una rivisitazione di temi, personaggi e situazioni che informano la sua poetica: in pratica, un condensato delle serie e dei film che abbiamo citato poco più sopra, nel bene e nel male. The Nevers è ambientata in quella Londra vittoriana già sfondo dell’azione di una manciata di serie recenti – da Gli irregolari di Baker ... Leggi su wired (Di venerdì 9 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=gs-ODufnJ8Y Una delle serie più attese dell’anno, Theè scritta, prodotta e diretta dal Jossdil’ammazzavampiri, di Firefly, di Dollhouse, degli Avengers e di Justice League. La prima metà di una stagione composta di dodici episodi arriva in contemporanea con gli Usa su Sky Atlantic e Now il 12 aprile e, sebbene lo sceneggiatore si sia dimesso dal progetto a metà della produzione, Theresta un’opera distintiva della sua firma, una rivisitazione di temi, personaggi e situazioni che informano la sua poetica: in pratica, un condensato delle serie e dei film che abbiamo citato poco più sopra, nel bene e nel male. Theè ambientata in quella Londra vittoriana già sfondo dell’azione di una manciata di serie recenti – da Gli irregolari di Baker ...

