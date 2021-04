Tabellone Wta Bogotà 2021 | presenti Errani e Paolini | Zheng comanda il seeding

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ilprincipale del Wta di, evento che seguirà il Wta 1000 di Miami. La cineseguida il, seguita dalla spagnola Sorribes Tormo e dall’olandese Rus. Due le azzurre, ovveroed. Di seguito tutti gli accoppiamenti dell’evento di scena a, aggiornati turno per turno.WTA BOGOTA’QUARTI DI FINALE Voegele vs (WC) Osorio Serrano (Q) Tan vs Arruabarrena Tomova vs (Q) Parrizas-Diaz (5) Zidansek b.6-3 6-4 SECONDO TURNO Voegele b. (1)6-4 6-1 (WC) Osorio Serrano b. (7) Martincova 6-3 6-3 (Q) Tan b. (Q) Seguel 6-4 7-6(3) Arruabarrena b. (6)2-6 6-4 6-2 Tomova b. ...

... ai quarti del "Volvo Car Open",500 con un montepremi di 565.530 dollari in corso sui campi in terra verde di Charleston, in South Carolina. L'australiana, numero 1 del mondo e del, ha ...Partenza lanciata per Jasmine Paolini nella "Copa Colsanitas", torneo250 con un montepremi di 235.238 dollari che si disputa sui campi in terra rossa di Bogotà, in ... Inci sono altre due ...Tennis - Flash | "Il mio obiettivo non è diventare famoso a livello mediatico, non mi interessa che si parli di me". Lorenzo vuole giocare, vincere e trascinare il pubblico ...Sardegna Open, quarti di finale. Dove vederlo in diretta tv e in streaming, Musetti e Sonego puntano alle semifinali. Il programma di oggi.