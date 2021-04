Striscia la notizia, la verità sul pomodoro: "Velenoso, spacca o stomaco", quale non dovete mangiare (Di venerdì 9 aprile 2021) Striscia la notizia con il suo inviato Max Laudadio continua la sua battaglia contro le fake news sul cibo. Ecco quindi che viene scovato dal telegiornale satirico di Antonio Ricci un canale di Youtube con 1,37 milioni di iscritti e oltre 250 milioni di visualizzazioni che parla di alcuni fantomatici effetti della pianta di pomodori. E anche di altri due alimenti, il miele e la noce moscata. Per quanto riguarda i pomodori, viene detto su questo canale Youtube, "contengono veleni alcalini e se sono troppo verdi non vanno mangiati perché possono provocare agitazione allo stomaco". E ancora, consigliano: "Mangiate solo la parte rossastra". Ma non è così. Tutto falso. Tanto che Dario Vista, biologo e nutrizionista, smonta completamente questa teoria: "I pomodori non contengono veleni alcalini. Nei pomodori verdi l'unica sostanza ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021)lacon il suo inviato Max Laudadio continua la sua battaglia contro le fake news sul cibo. Ecco quindi che viene scovato dal telegiornale satirico di Antonio Ricci un canale di Youtube con 1,37 milioni di iscritti e oltre 250 milioni di visualizzazioni che parla di alcuni fantomatici effetti della pianta di pomodori. E anche di altri due alimenti, il miele e la noce moscata. Per quanto riguarda i pomodori, viene detto su questo canale Youtube, "contengono veleni alcalini e se sono troppo verdi non vanno mangiati perché possono provocare agitazione allo". E ancora, consigliano: "Mangiate solo la parte rossastra". Ma non è così. Tutto falso. Tanto che Dario Vista, biologo e nutrizionista, smonta completamente questa teoria: "I pomodori non contengono veleni alcalini. Nei pomodori verdi l'unica sostanza ...

Advertising

AniMensah : RT @CapodannoMauro: Comunque è davvero sconcertante il fatto che Striscia La Notizia vada ancora in onda - stormi1904 : RT @battaglia_persa: Strano che i vigili intervistati da @JimmyGhione non abbiano risposto 'abbiamo l'ordine di non spostarci' Sicurezza ne… - MastroTitta9 : Striscia la notizia, fonti riservate: Matteo #Renzi si trasferisce a Dubai. Il video: 'Ecco come ha preso la notizi… - annanamia : Striscia la notizia, Gerry Scotti umilia Paola De Micheli: 'Non andare ad abbronzarti, ti ha già fatta nera il Pd'… - AnyOtherWorld : Ieri Striscia la notizia ha smentito delle fake news culinarie e ci hanno tenuto a ricordarci di stare attenti alle… -