Sky, senza calcio si fa dura: migliaia di lavoratori in meno (Di venerdì 9 aprile 2021) Da Sky Italia arriva il piano per 300 milioni di risparmi: senza calcio ci saranno uscite per 2.500/3.000 lavoratori Come riporta 'Repubblica', dopo la mancata assegnazione dei diritti tv per il prossimo triennio del campionato di Serie A, Sky Italia ha annunciato un maxi piano di esuberi. Si tratta di una diminuzione importante: riguarderà poco meno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

