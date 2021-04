Sardegna Open, Sonego vola in semifinale. In campo Musetti - Djere (Di venerdì 9 aprile 2021) Lorenzo Sonego non si ferma e vola in semifinale all'Atp di Cagliari: battuto in rimonta Yannik Hanfmann 3 - 6 7 - 6 6 - 3 in una sfida durata quasi tre ore. Il 25enne tennista piemontese è riuscito a ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 9 aprile 2021) Lorenzonon si ferma einall'Atp di Cagliari: battuto in rimonta Yannik Hanfmann 3 - 6 7 - 6 6 - 3 in una sfida durata quasi tre ore. Il 25enne tennista piemontese è riuscito a ...

Advertising

zazoomblog : Sardegna Open Sonego vola in semifinale: e adesso aspettiamo Musetti - #Sardegna #Sonego #semifinale: #adesso… - Fprime86 : RT @SkySport: Sardegna Open, Sonego batte Hanfmann 1-6, 7-6, 6-3 e vola in semifinale - infoitsport : Sardegna Open, Sonego batte Hanfmann 1-6, 7-6, 6-3 e vola in semifinale - infoitsport : Sardegna Open, Sonego vola in semifinale: Battuto in rimonta Hanfmann - eazeee2004 : RT @the_LTA: Moving into the semi-final ?? Dan Evans & Federico Coria defeat Marco Cecchinato & Stefano Travaglia 6-2, 6-2 at the @atptour… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna Open Sardegna Open, Sonego vola in semifinale. In campo Musetti - Djere Lorenzo Sonego non si ferma e vola in semifinale all'Atp di Cagliari: battuto in rimonta Yannik Hanfmann 3 - 6 7 - 6 6 - 3 in una sfida durata quasi tre ore. Il 25enne tennista piemontese è riuscito a ...

Sardegna Open: Sonego, super rimonta per la semifinale. Hanfmann ko al terzo Con le unghie e con i denti. Lorenzo Sonego festeggia la sua prima semifinale del 2021 con una splendida rimonta sul centrale di Cagliari: nei quarti il torinese porta Yannick Hanfmann al terzo e ...

ATP Sardegna Open: Fritz è il primo semifinalista Centotrentuno.com Sardegna Open, Sonego batte Hanfmann in rimonta e vola in semifinale Lorenzo Sonego ce l'ha fatta: l'azzurro è in semifinale al Sardegna Open Atp 250 di Cagliari. Il tennista torinese ha battuto oggi nel giro di tre set - terminati ...

Tennis: ATP Cagliari, Bolelli-Molteni eliminano i fratelli Berrettini e volano in finale nel doppio. Ad attenderli Sonego-Vavassori Si ferma a un passo dall'ultimo atto la marcia dei fratelli Jacopo e Matteo Berrettini all’Open di Sardegna. Dopo aver battuto la coppia sudamericana Guillermo Duran/Guido Pella al primo turno, la cop ...

Lorenzo Sonego non si ferma e vola in semifinale all'Atp di Cagliari: battuto in rimonta Yannik Hanfmann 3 - 6 7 - 6 6 - 3 in una sfida durata quasi tre ore. Il 25enne tennista piemontese è riuscito a ...Con le unghie e con i denti. Lorenzo Sonego festeggia la sua prima semifinale del 2021 con una splendida rimonta sul centrale di Cagliari: nei quarti il torinese porta Yannick Hanfmann al terzo e ...Lorenzo Sonego ce l'ha fatta: l'azzurro è in semifinale al Sardegna Open Atp 250 di Cagliari. Il tennista torinese ha battuto oggi nel giro di tre set - terminati ...Si ferma a un passo dall'ultimo atto la marcia dei fratelli Jacopo e Matteo Berrettini all’Open di Sardegna. Dopo aver battuto la coppia sudamericana Guillermo Duran/Guido Pella al primo turno, la cop ...