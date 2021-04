Roma, un suv travolge due persone: Angela non riesce a farcela. Dopo 48 ore chi l’ha uccisa si pente (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo giorni di caccia al Suv pirata si è costituita la donna che il 6 aprile ha travolto ed ucciso Angela Arseni, scappando subito Dopo l’incidente. Angela ArseniIl 6 aprile scorso a Santa Maria delle Mole, Marino vicino Roma sono state travolte due persone, una di loro, Angela Arseni, 46 anni, non ce l’ha fatto ed è morta in ospedale poche ore Dopo. La donna stava attraversando le strisce pedonali del paese poco distante da casa con ragazzo di 30 anni, quando una Dacia Duster nera li ha investiti a tutta velocità senza prestare nessun tipo di soccorso, fuggendo senza fermarsi. Entrambi sono stati subito assistiti ma le condizioni della donna sono risultate subito molto gravi. Trasportata con urgenza al Policlinico di Tor Vergata, ... Leggi su formatonews (Di venerdì 9 aprile 2021)giorni di caccia al Suv pirata si è costituita la donna che il 6 aprile ha travolto ed uccisoArseni, scappando subitol’incidente.ArseniIl 6 aprile scorso a Santa Maria delle Mole, Marino vicinosono state travolte due, una di loro,Arseni, 46 anni, non cefatto ed è morta in ospedale poche ore. La donna stava attraversando le strisce pedonali del paese poco distante da casa con ragazzo di 30 anni, quando una Dacia Duster nera li ha investiti a tutta velocità senza prestare nessun tipo di soccorso, fuggendo senza fermarsi. Entrambi sono stati subito assistiti ma le condizioni della donna sono risultate subito molto gravi. Trasportata con urgenza al Policlinico di Tor Vergata, ...

