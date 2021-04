Richard Jewell | il tribolato eroe-bamba di Clint incastrato dal sistema

(Di venerdì 9 aprile 2021)Sky cinema drama ore 21 con Paul Walter Hauser, Olivia Wilde e Kathy Bates. Produzione USA 2019. Durata: 2 ore e 11 minuti. LA TRAMA.è unsenza qualità adibito alla sorveglianza di uno stadio durante le Olimpiadi di Atlanta del 1996. Insospettito da strani movimenti sotto le tribune, si convince che qualcuno ha piazzato un esplosivo. Convinzione fondata. La polizia chiamata da lui scopre una bomba e la disinnesca. I giornali riportano la faccenda eper qualche giorno diventa una specie dinazionale. Ma la cosa ha destato comunque i sospetti dell'FBI. Non sarebbe la prima volta che un mitomane in cerca di notorietà piazza una bomba per poi avvertire e fare la figura dell'. ...

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)Clint Eastwood dirige un biopic con Sam Rockwell, Kathy Bates, John Hamm e Olivia Wilde. Olimpiadi di Atlanta: un addetto alla sorveglianza ...Film biografico da vedere stasera in tv, ore 21:00 su Sky Cinema Drama Biopic di Clint Eastwood sulla guardia che fu ingiustamente accusata dai aver provocato l'attentato prima delle ...Molto si potrebbe dire sui David di Donatello di quest’anno. Comunque, come accade quasi sempre, hanno fatto un ottimo lavoro. Si tratta infatti di uno dei premi, a livello internazionale, che compie ...Sono state annunciate le candidature per i David di Donatello 2021. La premiazione sarà trasmessa in diretta su Raiuno, condotta da Carlo Conti. Volevo nascondermi su Antonio Ligabue è il film che ha ...