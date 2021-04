Regina Elisabetta II | grave lutto | è morto il principe Filippo

Advertising

rtl1025 : ?? La notizia della morte del #PrincipeFilippo è stata annunciata dalla regina Elisabetta in una nota diffusa da Buc… - SkyTG24 : È morto il principe #Filippo. Il marito della regina Elisabetta aveva 99 anni: - MediasetTgcom24 : Gb, è morto il principe Filippo, marito della regina Elisabetta #Filippodiedimburgo - ItaliaViva : RT @marcodimaio: Triste giorno per la monarchia britannica: è morto il Principe #Filippo all’età di 99 anni. Un uomo che, a fianco della re… - zazoomblog : Morto Principe Filippo la regina Elisabetta lo ricorda su Instagram con questa sua foto da giovane (o quasi) -… -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta

Gb, è morto il principe Filippo: marito dellaPensiero alla- 'Parlando in occasione delle nozze d'oro, Sua Maestà ha detto che il nostro Paese deve molto a suo marito e ha ...Per 64 anni Filippo di Edimburgo è stato il principe consorte (non il re). Al fianco dellae da solo ha preso parte ad oltre 22mila eventi pubblici. E verrà ricordato anche per le sue note gaffe (alcune delle quali oggigiorno lo avrebbero fatto finire in un tritacarne ...Ne ha dato l’annuncio il profilo Instagram ufficiale della Royal family. Il duca di Edimburgo, sposato con la sovrana d’Inghilterra da oltre 70 anni, ...(ANSA) – LONDRA, 09 APR – E’ morto il principe Filippo, 99enne consorte della regina Elisabetta, dimesso di recente dopo alcune settimane in ospedale a Londra a causa di una non meglio precisata ...