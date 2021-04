(Di venerdì 9 aprile 2021) A dispetto di quanti immaginavano che la pandemia avrebbe frenato l’esodo dei giovani italiani (per ragioni di studio o lavoro) verso l’, negli anni a venire il fenomeno potrebbe non arrestarsi affatto. Sono tantissimi, infatti, i ragazzi che nel momento chiave della loro vita guardano oltre i confini nazionali. Tra quelli che, dopo il diploma di maturità,ro prendere una laurea, circa 1 su 3 sta prendendo in seria considerazione di iniziare e finire l’università in un ateneo straniero. Gli stessi, riflettendo ancor più a lungo raggio, in 2 casi su 3 immaginano il proprio futuro lavorativo in una nazione diversa dall’Italia. A segnalare questo scenario è una ricerca condotta da Skuola.net in collaborazione con ESCP Business School, che ha visto protagonisti 3mila studenti di quinto superiore. Tra i motivi che spingono alla partenza così ...

Advertising

ilconteamar : RT @HuffPostItalia: Prosegue la 'fuga dei cervelli': un maturando su tre vorrebbe laurearsi all'estero - HuffPostItalia : Prosegue la 'fuga dei cervelli': un maturando su tre vorrebbe laurearsi all'estero -

Ultime Notizie dalla rete : Prosegue fuga

IVG.it

l'interconnessione tra cinema e TV dopo i successi di " WandaVision " e " The Falcon and ...primario è quello di riportare ordine nel caos temporale generato da Loki grazie alla suain "...Vogliamo dare il nostro piccolo contributo "In questo modo "" come Amministrazione ... Il contributo di Arrigo e Intrieri è di grande professionalità: la nostra non è unain avanti, ma ...A dispetto di quanti immaginavano che la pandemia avrebbe frenato l’esodo dei giovani italiani (per ragioni di studio o lavoro) verso l’estero, negli anni a venire il fenomeno potrebbe non arrestarsi ...Una delle poche regioni rimaste tra quelle in zona arancione, con una campagna di vaccinazione che, secondo l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato procede spedita. “Nel Lazio la ...