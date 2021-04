Parrucchieri ed estetisti aperti, Gelmini: “Riaprire entro aprile, tra un mese anche le altre attività” (Di venerdì 9 aprile 2021) Il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini ha dichiarato che Parrucchieri ed estetisti potrebbero tornare aperti entro aprile. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 9 aprile 2021) Il ministro per gli Affari Regionali Mariastellaha dichiarato cheedpotrebbero tornare. su Notizie.it.

Advertising

zazoomblog : Riaperture le date possibili: Gelmini: “Parrucchieri ed estetisti già ad aprile”. Negozi e bar a maggio -… - infoitinterno : Gelmini: «Parrucchieri ed estetisti aperti entro aprile, tra un mese il resto» - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Confesercenti: “Parrucchieri ed estetisti. Perché non possiamo lavorare in zona rossa?”. 'Non pos… - cla_cly88 : CATEGORIE ORMAI STREMATE È ORA DI DIRE BASTA #italia #ristori #sostegni #partiteiva #lavoratori #lavoratoriautonomi… - Notiziedi_it : Bonaccini: “Estetisti e parrucchieri aperti in zona rossa, temo molto l’abusivismo” -