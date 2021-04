Oggi 9 aprile: Beato Tommaso da Tolentino e la povertà radicata in Cristo (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Beato Tommaso da Tolentino fu fervido sostenitore della povertà più radicale e si fece promotore dell’annuncio in Oriente, a cui non rinunciò fino all’ultimo. Tommaso nacque nel 1250 e fu anche conterraneo del più celebre san Nicola. Fu fin da subito, cioè dalla sua entrata da giovanissimo tra i Francescani, sostenitore della più rigorosa L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 9 aprile 2021) Ildafu fervido sostenitore dellapiù radicale e si fece promotore dell’annuncio in Oriente, a cui non rinunciò fino all’ultimo.nacque nel 1250 e fu anche conterraneo del più celebre san Nicola. Fu fin da subito, cioè dalla sua entrata da giovanissimo tra i Francescani, sostenitore della più rigorosa L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

UlisseRai1 : Oggi è il compleanno di #AlbertoAngela ma il regalo lo fa lui a noi, tornando in tv con una nuova stagione di… - ilfoglio_it : La vignetta di @makkox di oggi. Tutte le altre le trovate qui - sbonaccini : Anche oggi (meglio, ieri) chiudiamo con più di 22mila vaccinazioni. Ma saremmo in grado di somministrare molte più… - IsabelF63347732 : RT @angiuoniluigi: Oggi Venerdì 9 Aprile un buon giorno a tutti voi... - aminooooo : RT @UlisseRai1: Oggi è il compleanno di #AlbertoAngela ma il regalo lo fa lui a noi, tornando in tv con una nuova stagione di #Ulisse. Dal… -