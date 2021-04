NVIDIA GTC 2021: cosa bolle in pentola? Si parte il 12 aprile dalla cucina di HuangHDblog.it (Di venerdì 9 aprile 2021) Come ormai da prassi in questo periodo di pandemia (purtroppo), anche la GTC 2021 organizzata da NVIDIA si svolgerà esclusivamente in forma digitale; lo ha confermato la stessa azienda sul sito ufficiale nelle scorse ore. La Graphics Technology Conference comunque non sarà avara di novità e, almeno stando a quanto dichiarato da NVIDIA, sarà strutturata in oltre 1.500 sessioni che copriranno tutti gli ambiti e le nuove tecnologie che l’azienda sta sviluppando e implementando anche sulle soluzioni dei partner. Vista la situazione in cui ci troviamo ad oggi, non sorprende che il keynote tenuto dal CEO NVIDIA, Jensen Huang, si svolgerà nuovamente dalla sua cucina, così come del resto è avvenuto per i recenti appuntamenti di rilievo in era COVID (vedi per esempio il lancio delle GeForce ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 aprile 2021) Come ormai da prassi in questo periodo di pandemia (purtroppo), anche la GTCorganizzata dasi svolgerà esclusivamente in forma digitale; lo ha confermato la stessa azienda sul sito ufficiale nelle scorse ore. La Graphics Technology Conference comunque non sarà avara di novità e, almeno stando a quanto dichiarato da, sarà strutturata in oltre 1.500 sessioni che copriranno tutti gli ambiti e le nuove tecnologie che l’azienda sta sviluppando e implementando anche sulle soluzioni dei partner. Vista la situazione in cui ci troviamo ad oggi, non sorprende che il keynote tenuto dal CEO, Jensen Huang, si svolgerà nuovamentesua, così come del resto è avvenuto per i recenti appuntamenti di rilievo in era COVID (vedi per esempio il lancio delle GeForce ...

