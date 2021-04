‘Non posso darvi da bere oltre le 18’: e loro gli incendiano il bar. Il titolare: ‘Grazie per la solidarietà’ (Di venerdì 9 aprile 2021) C’è chi in tempi di pandemia ha avuto modo di riflettere, di soffermarsi sulle piccole cose e di capire quanto sia importante aiutare chi ne ha bisogno. Poi c’è chi, invece, alla macchina della solidarietà ha “scelto” l’egoismo e la cattiveria. Perché non è vero che, alla fine della battaglia, saremo tutti migliori. Altruisti e generosi. Sarebbe un mondo migliore, ma forse utopistico. A Colleferro, a pochi chilometri da Roma, un barista si è ritrovato con il suo locale incendiato, dato alle fiamme. Il motivo? Lui, un 51enne proprietario del Garden Bar, si è rifiutato di servire da bere a due uomini oltre l’orario imposto dalle norme anti-Covid. E’ qui che i malviventi, di tutta risposta, hanno pensato bene di incendiargli il locale. Come se già queste attività, alle prese con aperture e chiusure a intermittenza, non avessero già dei problemi per andare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 aprile 2021) C’è chi in tempi di pandemia ha avuto modo di riflettere, di soffermarsi sulle piccole cose e di capire quanto sia importante aiutare chi ne ha bisogno. Poi c’è chi, invece, alla macchina della solidarietà ha “scelto” l’egoismo e la cattiveria. Perché non è vero che, alla fine della battaglia, saremo tutti migliori. Altruisti e generosi. Sarebbe un mondo migliore, ma forse utopistico. A Colleferro, a pochi chilometri da Roma, un barista si è ritrovato con il suo locale incendiato, dato alle fiamme. Il motivo? Lui, un 51enne proprietario del Garden Bar, si è rifiutato di servire daa due uominil’orario imposto dalle norme anti-Covid. E’ qui che i malviventi, di tutta risposta, hanno pensato bene di incendiargli il locale. Come se già queste attività, alle prese con aperture e chiusure a intermittenza, non avessero già dei problemi per andare ...

