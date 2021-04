Lo spettro della fame nella Corea di Kim (Di venerdì 9 aprile 2021) Il treno blindato corre attraverso la campagna allagata. Dal finestrino il paesaggio grigio e fangoso è un susseguirsi di campi inondati. A volte – apparizione surreale - file di bandiere rosse sventolano in mezzo al fango, circondate da altoparlanti che urlano slogan, dipinti propagandistici con l’onnipresente immagine del Caro Leader che “guida il suo popolo alla vittoria”, o che “marcia splendente contro l’imperialismo americano”, oppure “sorge all’orizzonte del socialismo”, “come il sole che rischiara dalle tenebre dell’oppressione capitalista”. A intervalli di molti chilometri appare per un attimo un trattore malandato, una vecchia fabbrica piena di ruggine che sembra abbandonata, qualche mucca magrissima, dall’aria malata. Un treno sfasciato e gocciolante arriva nella direzione opposta. Non ha più vetri alle finestre. Alcuni passeggeri, per proteggersi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Il treno blindato corre attraverso la campagna allagata. Dal finestrino il paesaggio grigio e fangoso è un susseguirsi di campi inondati. A volte – apparizione surreale - file di bandiere rosse sventolano in mezzo al fango, circondate da altoparlanti che urlano slogan, dipinti propagandistici con l’onnipresente immagine del Caro Leader che “guida il suo popolo alla vittoria”, o che “marcia splendente contro l’imperialismo americano”, oppure “sorge all’orizzonte del socialismo”, “come il sole che rischiara dalle tenebre dell’oppressione capitalista”. A intervalli di molti chilometri appare per un attimo un trattore malandato, una vecchia fabbrica piena di ruggine che sembra abbandonata, qualche mucca magrissima, dall’aria malata. Un treno sfasciato e gocciolante arrivadirezione opposta. Non ha più vetri alle finestre. Alcuni passeggeri, per proteggersi ...

Ultime Notizie dalla rete : spettro della Lo spettro della fame nella Corea di Kim Del resto, vere riforme significherebbero l'introduzione di una reale economia di mercato e della democrazia, e dunque la fine della dittatura della famiglia Kim. Preoccupati non tanto per i loro ...

