LIVE Musetti-Djere, ATP Cagliari in DIRETTA: quasi tutto pronto sul Centrale (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HANFMANN 15.51 Percorso notevole quello di Laslo Djere che ha lasciato sei giochi agli avversari che ha fronteggiato sinora: vittoria 6-4 6-2 sul nostro Federico Gaio e un doppio 6-3 all’australiano John Millman. 15.49 Musetti arriva a questo punto del torneo avendo superato un match incredibile: ieri il toscano ha annullato quattro match point per sbarazzarsi del numero 1 del tabellone Daniel Evans per 10-8 al tiebreak finale. Il carrarese aveva affrontato un primo turno ben più agevole nel quale aveva lasciato appena un gioco a Dennis Novak. 15.46 Il vincente di questo quarto di finale affronterà in semifinale il vincente dell’ultima partita in programma oggi: quella fra Nikoloz Basilashvili e Jan-Lennard Struff, ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-HANFMANN 15.51 Percorso notevole quello di Lasloche ha lasciato sei giochi agli avversari che ha fronteggiato sinora: vittoria 6-4 6-2 sul nostro Federico Gaio e un doppio 6-3 all’australiano John Millman. 15.49arriva a questo punto del torneo avendo superato un match incredibile: ieri il toscano ha annullato quattro match point per sbarazzarsi del numero 1 del tabellone Daniel Evans per 10-8 al tiebreak finale. Il carrarese aveva affrontato un primo turno ben più agevole nel quale aveva lasciato appena un gioco a Dennis Novak. 15.46 Il vincente di questo quarto di finale affronterà in semifinale il vincente dell’ultima partita in programma oggi: quella fra Nikoloz Basilashvili e Jan-Lennard Struff, ...

Advertising

CentotrentunoC : #SardegnaOpen ?? ?? LIVE | Tocca ora a Lorenzo #Musetti a scendere in campo nei quarti al Tennis Club #Cagliari: i… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Musetti - #Djere, 3° quarto di finale #AtpCagliari 2021 - GiusvaPulejo : Grande #Sonego che rimonta una sfida quasi persa e batte Hanfmann 3/6 7/6 6/3 con una rimonta straordinaria. Il tor… - zazoomblog : LIVE Musetti-Djere ATP Cagliari in DIRETTA: si comincia non prima delle 15.30 - #Musetti-Djere #Cagliari #DIRETTA: - infoitsport : Ranking Atp Live, continua la scalata di Musetti. Prossimo obiettivo? -