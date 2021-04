LIVE Canottaggio | Europei 2021 in DIRETTA | tocca a Lodo e Vicino!

(Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33 Dalla seconda serie del del due senza senior femminile vanno in Finale A Romana ed Irlanda, ai ripescaggi Repubblica Ceca e Danimarca: 1 ROU ROU 00:07:16.40 2 IRL IRL 00:07:22.04 3 CZE CZE 00:07:29.63 4 DEN DEN 00:07:41.37 10.30 Dalla prima serie del del due senza senior femminile vanno in Finale A Gran Bretagna e Grecia, ai ripescaggi Croazia, Spagna e Paesi Bassi: 1 GBR GBR 00:07:08.91 2 GRE GRE 00:07:10.29 3 CRO CRO 00:07:12.59 4 ESP ESP 00:07:13.04 5 NED NED 00:07:23.22 10.23 Si passa ale si inizia con la specialità olimpica del due senza senior femminile, dove l’Italia è assente. Prima serie con Gran Bretagna, Spagna, Paesi Bassi, Grecia e Croazia. Le prime due in Finale A, le altre ai ripescaggi. 10.19 L’Italia è terza nella test race del quattro con PR3 misto di con ...

LIVE - Canottaggio, prima giornata Europei Assoluti di Varese 2021: gli aggiornamenti in tempo reale dalle ore 9:30 di venerdì 9 aprile.
Dopo la regata europea di qualificazione olimpica, in programma da oggi, lunedì 5, a mercoledì 7, si terranno, sempre a Varese, gli Europei di canottaggio e paracanottaggio, previsti da venerdì 9 a do ...