Lazio | Musacchio già in partenza | torna in Spagna

(Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA - Mateoprepara già le valigie, allanon ha convinto. É arrivato a gennaio a parametro zero dal Milan per sostituire l'infortunato Luiz Felipe, in realtà ha giocato pochissimo e ...

Advertising

IoNascoQui : LAZIO TRA CAMPIONATO EMERCATO: DALLA SPAGNA SONO SICURI CHE L'AVVERNTURA DI MUSACCHIO ALLA LAZIO TERMINI A GIUGNO,… - periodicodaily : Strakosha e Musacchio potrebbero lasciare la Lazio #Lazio #starakosha #musacchio @saraorlandini2 - Ftbnews24 : #Lazio #LazioSpezia #Immobile ?? - LazionewsEu : - Daniele20052013 : Calciomercato Lazio: Musacchio verso il ritorno in Spagna. C’è l’accordo -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Musacchio

ROMA - Mateoprepara già le valigie, allanon ha convinto. É arrivato a gennaio a parametro zero dal Milan per sostituire l'infortunato Luiz Felipe, in realtà ha giocato pochissimo e non mai stato ...BORRÉ - Grandi movimenti sul fronte sudamericano del mercato per la dirigenza biancoceleste. È infatti di ieri l'indiscrezione, riportata stamane dal Corriere dello Sport, di un ...Strakosha e Musacchio potrebbero lasciare la Lazio? Il calciomercato estivo si avvicina, cosa farà la società biancoceleste? Clicca qui!Musacchio saluterà sicuramente a giugno ... Come riporta Deportes COPE, l'Huesca sarebbe disponibile a riscattare Denis Vavro dalla Lazio. Per poterlo fare, però, il club iberico deve riuscire a ...