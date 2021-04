Lavoro post pandemia | assunzioni in tutti i settori

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 9 aprile 2021) Buone notizie sul fronte, nonostante lain corso, sia nel settore pubblico che in quello privato. Nella PA, in particolare, durante i prossimi cinque anni è previsto l’inserimento di 740 mila nuovi occupati (690 mila grazie al turnover). Nel settore privato, invece, si prevede l’assunzione di circa 2 milioni di dipendenti e nuove opportunità lavorative anche per un milione di autonomi. I dati, contenuti nel report “Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2021-2025)” di Unioncamere fanno ben sperare, dunque, per una ripresa a medio termine della nostra economia. In questo scenario giocheranno un ruolo determinante le innovazioni, le tecnologie e la trasformazione digitale. E proprio nel settore della filiera “finanza e consulenza” il fabbisogno stimato di lavoratori è di circa 500 mila ...