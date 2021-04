La salute mentale nel mondo è in crisi e le piattaforme digitali devono fare la loro parte (Di venerdì 9 aprile 2021) A più di un anno dall’inizio della pandemia una cosa appare chiara: la nostra salute mentale ne sta risentendo pesantemente. I dati parlano se si considera che, secondo Nature, nel Regno Unito il numero di persone che mostrano sintomi di depressione da marzo a giugno dello scorso anno è quasi raddoppiato. Volendo rimanere in casa, la situazione in Italia è simile: la Società Italiana di Psichiatria (SIP) ha chiarito che la pandemia si sta facendo sentire a livello di salute mentale con un aumento di insonnia, depressione ma anche di disturbi psichici più gravi. In tutto questo una nuova ricerca di Stanford ha confermato che molte delle grandi piattaforme tecnologiche non hanno pensato in alcun modo di regolarsi considerando questa generica crisi salute ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 9 aprile 2021) A più di un anno dall’inizio della pandemia una cosa appare chiara: la nostrane sta risentendo pesantemente. I dati parlano se si considera che, secondo Nature, nel Regno Unito il numero di persone che mostrano sintomi di depressione da marzo a giugno dello scorso anno è quasi raddoppiato. Volendo rimanere in casa, la situazione in Italia è simile: la Società Italiana di Psichiatria (SIP) ha chiarito che la pandemia si sta facendo sentire a livello dicon un aumento di insonnia, depressione ma anche di disturbi psichici più gravi. In tutto questo una nuova ricerca di Stanford ha confermato che molte delle granditecnologiche non hanno pensato in alcun modo di regolarsi considerando questa generica...

