Juventus, paura per Paolo Gozzi: trauma cranico per il calciatore dell’Under 23 (Di venerdì 9 aprile 2021) Le ultime ore sono state di apprensione per le condizioni di Paolo Gozzi, calciatore della Juventus U23. Un episodio pericoloso si è verificato nella giornata di mercoledì: a Pistoia, nel recupero delle trentunesima giornata del girone A di Serie C, il difensore ha avuto la peggio in uno scontro di gioco, perdendo i sensi e accasciandosi a terra. Immediati sono arrivati i soccorsi dei sanitari, poi il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso. Il calciatore ha riportato un trauma cranico ed è stato sotto osservazione per alcune ore. Poi il rientro a Torino. Chi è Paolo Gozzi Foto di Serena Campanini / AnsaPaolo Gozzi è un calciatore della Juventus, attualmente ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 9 aprile 2021) Le ultime ore sono state di apprensione per le condizioni didellaU23. Un episodio pericoloso si è verificato nella giornata di mercoledì: a Pistoia, nel recupero delle trentunesima giornata del girone A di Serie C, il difensore ha avuto la peggio in uno scontro di gioco, perdendo i sensi e accasciandosi a terra. Immediati sono arrivati i soccorsi dei sanitari, poi il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso. Ilha riportato uned è stato sotto osservazione per alcune ore. Poi il rientro a Torino. Chi èFoto di Serena Campanini / Ansaè undella, attualmente ...

